За три года в России уничтожили более 26 000 тонн санкционной продукции

06 августа 2018, 15:00

Уничтожение томатов, прибывших из опавшей под санкции страны, недалеко от Москвы Уничтожение томатов, прибывших из опавшей под санкции страны, недалеко от Москвы
Фото: EPA

Россельхознадзор с 6 августа 2015 года уничтожил более 26 000 тонн санкционной продукции, ввезенной в Россию из стран, подпавших под продэмбарго, пишет INTERFAX.RU.

Как сообщает служба, большая часть уничтоженной продукции приходится на продукцию растениеводства - 24,9 тыс. тонн. Это в основном польские яблоки. Кроме того, уничтожена значительная часть турецких томатов, на которые некоторое время существовал запрет.

В утиль также было отправлено 862,3 тонны незаконно ввезенной животноводческой продукции - в основном молочной.

Россельхознадзор продолжает работу по пресечению попыток ввоза в страну санкционной продукции, за последний год было выявлено свыше 350 тонн контрабандных продовольственных товаров животного происхождения, 7,5 тыс. тонн - растительного происхождения.

Самое актуальное

Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из "санкционных" стран, идет с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ".

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлаждённых или замороженных пищевых субпродуктов.

С 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.

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