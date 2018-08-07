Айкан: не совершайте эту глупость!

07 августа 2018, 18:16

Знаменитый инвестор пытается отговорить акционеров от многомиллиардной сделки.

Инвестор Карл Айкан пытается убедить других акционеров Cigna проголосовать против покупки Express Scripts.

Своё письмо другим акционерам он озаглавил: "Глупость Cigna за 60 миллиардов". В нём он пишет, что компания сильно переплачивает за Expre Scripts, у которой есть проблемы, и которая может через какое-то время просто перестать существовать.

Один из рисков для этой компании - это Amazon, который приобрёл фармацевтическую компанию PillPack. Айкан считает, что Amazon сделает так, что в один прекрасный день Expres Scripts перестанет существовать.

Самое актуальное

"Даже если они выживут, то всё равно подвергать процветающую компанию Cigna таким рискам - это просто невообразимо глупо. Покупка Express Scripts может стать самым стать одной из самых грубых ошибок в корпоративной истории", - передаёт его слова CNN.

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