Apple и Facebook удалили подкасты и страницы о «теориях заговора»

Алекс Джонс Фото: Reuters/Scanpix

Компании Apple удалила из iTunes часть подкастов известного конспиролога и журналиста Алекса Джонса. Соцсеть Facebook удалила четыре страницы, посвященные его теориям, сообшает Reuters.

Apple сообщил, что уведомили журналиста о своем решении. В компании отметили, что не допустят «языка вражды», а также заявили о намерении гарантировать «безопасную среду» своим пользователям.

В Facebook заблокировали четыре страницы, посвященные теориям конспиролога. В соцсети сообщили, что его высказывания нарушают правила о недопустимости прославления насилия. Также в компании отметили, что не потерпят оскорбительной лексики в отношении трансгендеров, мусульман и иммигрантов.

Алекс Джонс — известный конспиролог, пропагандирующий многочисленные теории заговоров — от «Лунного заговора» до утверждений, что правительство США организовало теракт в Оклахома-Сити и теракты 11 сентября 2001 года.

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