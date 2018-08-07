Daimler заморозил деятельность в Иране из-за санкций США

Mercedez-Benz reveals their new GLE Coupe to the media at The North American... Фото: JEWEL SAMAD

Расширение отменено.

Компания Daimler AG, производящая машины Mercedez-Benz и крупнейшим производителем коммерческих транспортных средств, объявила о том, что приостанавливает свою "ограниченную" деятельность в Иране и отказывается от планов расширения в этой стране, сообщает Bloomberg.

Это вызвано американскими санкциями, которые вступили в силу сегодня.

В июле из Ирана ушли PSA Group (производит машны марки Peugeot и Citroen) и Renault SA.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень