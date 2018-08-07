Daimler заморозил деятельность в Иране из-за санкций США

07 августа 2018, 02:30

Mercedez-Benz reveals their new GLE Coupe to the media at The North American International Auto Show in Detroit, Michigan, on January 12, 2015. The annual car show takes place amid a surging economy, more jobs and cheap gas, a trifecta of near-perfect conditions for the US auto industry. AFP PHOTO/JEWEL SAMAD Mercedez-Benz reveals their new GLE Coupe to the media at The North American...
Фото: JEWEL SAMAD

Расширение отменено.

Компания Daimler AG, производящая машины Mercedez-Benz и крупнейшим производителем коммерческих транспортных средств, объявила о том, что приостанавливает свою "ограниченную" деятельность в Иране и отказывается от планов расширения в этой стране, сообщает Bloomberg.

Это вызвано американскими санкциями, которые вступили в силу сегодня.

В июле из Ирана ушли PSA Group (производит машны марки Peugeot и Citroen) и Renault SA.

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