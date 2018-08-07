Финляндия планирует брать кредит

По словам министра финансов Финоянлии Петтери Орпо, в следующем году государству придется взять в долг от полутора до двух миллиардов евро, передает YLE.

Сегодня и завтра в министерстве финансов Финляндии пройдут внутренние переговоры относительно бюджета на следующий год. «Благодаря общей хорошей ситуации возникает мысль, что в бюджете есть деньги, чтобы их тратить на новые статьи. На самом деле мы рассмотрели цифры и пришли к выводу, что в следующем году придется брать кредит» - утверждает министр.

По словам Орпо, долг составит от полутора до двух миллиардов евро. На весенних рамочных переговорах дефицит бюджета оценивался в 1,3 миллиарда евро.

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