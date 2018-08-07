Фирмам возместили 230 000 евро ущерба

500-евровые купюры Фото: scanpix

В первой половине года KredEx Krediidikindlustus возместил фирмам, чьи партнеры в Швеции, Финляндии, Хорватии, Словакии и Эстонии оказались в трудном положении, ущерб на 230 000 евро.

Если в прошлом году в этот период предприятия застраховали свой оборот на сумму 271 миллион евро, то уже в этом году эта сумма на треть больше – 353 миллионов евро.

«Неудачные сделки в Скандинавии этого полугодия говорят о том, что у предприятий возникают непредвиденные обстоятельства и в стабильных регионах. Так, например, произошло в этом году с успешным до этого датским партнером эстонской фирмы, который неожиданно заявил о банкротстве» - говорит в пресс-сообщении руководитель KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамер.

KredEx Krediidikindlustus является эстонским предприятием, предлагающим страхование кредитных рисков. Предприятия и поставщики могут застраховать свой бизнес от ущерба, возникшего в итоге отсутствия запланированных финансовых поступлений. За период работы KredEx Krediidikindlustus застразовало оборот от продаж эстонских предприятий на сумму более 3 миллиардов евро.

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