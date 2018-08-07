Прокуратура Дании начала криминальное расследование по делу Danske Bank

07 августа 2018, 11:25

Здание Danskebank в Таллинне Здание Danskebank в Таллинне
Фото: Andras Kralla

В связи с отмыванием денег в эстонской конторе Danske Bank, прокуратура Дании начала криминальное расследование, передает Reuters.

Прокуратура Дании по расследованию международных экономических преступлении сообщила, что расследование касается сделок на несколько миллиардов датских крон в Эстонии, которые могут иметь отношение к незаконному отмыванию денег. Прокуратора Дании заверила, что к ним поступили жалобы, в том числе и от Билла Браудера (главы инвестиционного фонда Hermitage Capital), по требованиям которых расследование по отмыванию денег начала и эстонское прокуратору.

Датский прокурор сказал, что еще рано говорить о том, приведет ли расследование к реальным обвинениям. По его словам они работают в сотрудничестве с международными партнерами на основе большого количества следственного материала.

Danske Bank признал, что не достаточно контролировал эстонское отделение банка и начал внутреннее расследование, результаты которого будут известны в сентябре.

Самое актуальное

Утверждается, что через эстонскую контору Danske в период 2007-2015 годов прошло 53 миллиарда датских крон или 7 миллиардов евро.

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Danske BankПрокуратура
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