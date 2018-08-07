Таллиннский департамент окружающей среды проводит конкурс госпоставок

24.06.2014, Berlin, Deutschland - Wiese mit bluehenden Kraeutern im Treptower... Фото: Scanpix

Для проектирования Пальмового дома.

Таллиннский департамент окружающей среды организует открытый конкурс поставок для проектирования реконструкции Пальмового дома Таллиннского ботанического сада, сообщает Раэпресс.

Пальмовый дом Таллиннского ботанического сада был построен в 1998

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова подчеркнула, что реконструкция здания станет лишь частью запланированных работ, в ходе которых ботанический сад станет более современным и будет лучше отвечать ожиданиям и потребностям посетителей.

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К участию в конкурсе поставок приглашаются опытные специалисты. Срок представления предложений на конкурс – 29 августа.

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