Таллиннский департамент окружающей среды проводит конкурс госпоставок

Для проектирования Пальмового дома.
Таллиннский департамент окружающей среды организует открытый конкурс поставок для проектирования реконструкции Пальмового дома Таллиннского ботанического сада, сообщает Раэпресс.
Пальмовый дом Таллиннского ботанического сада был построен в 1998
Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова подчеркнула, что реконструкция здания станет лишь частью запланированных работ, в ходе которых ботанический сад станет более современным и будет лучше отвечать ожиданиям и потребностям посетителей.
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К участию в конкурсе поставок приглашаются опытные специалисты. Срок представления предложений на конкурс – 29 августа.