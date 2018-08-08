Дорожное покрытие Таллинна будет производить электричество

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В соответствии с проектом решения Таллиннского горсобрания Таллиннский коммунальный департамент получит согласие на участие в проекте Европейского фонда регионального развития «Развитие и применение дорожных покрытий, вырабатывающих электричество от солнечной энергии», бюджет проекта должен составить 775 200 евро.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф подчеркнул, что Таллинн первым из столиц Европейского Союза получил возможность установить высокотехнологичное покрытие, которое не только будет вырабатывать из солнечной энергии электричество, но и будет растапливать снег и лед, в нем будут установлены датчики скольжения и движения, а также необходимое освещение дороги и дорожных объектов.

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