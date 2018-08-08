Фонд, связанный с Лыхмусом, инвестирует в оборудование

Фото: Андрас Кралла

Литовское морозильное.

Livonia Partners, совладельцем которой является Райн Лыхмус, приобретает 33% Freor. До этого компания принадлежала фонду частного капитала Accession Mezzanine Capital.

Freor занимается производством экологичного морозильного оборудования. Менеджемент Livonia хочет, чтобы Freor показала рост на экспортных рынках.

Спрос на замороженные продукты вырос. Оборот Freor за прошлый год составил рекордные 36 миллионов евро.

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Партнёр и сооснователь Livonia Partners Миндаугас Уткевичюс сказал, что компания общалась с Freor 5 лет. "Уходящий инвестор много вложился в компанию", - отметил он.

Accession Mezzanine Capital инвестировал во Freor в 2015 году.

Основатель, основной акционер и исполнительный директор Freor Рытис Бернатонис сказал, что Livonia была выбрана из-за её богатого международного опыта. "Стратегия Freor на ближайшие годы будет сфокусирована вокруг расширения во всём мире и оптимизации производственных процессов", - сказал он.

90% продукции Freor продаёт на внешние рынки. Основными являются страны Западной Европы и Скандинавии и в меньшей степени - страны СНГ, Близнего Востока, Азии и Южной Африки.



jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень

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