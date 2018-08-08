Фонд, связанный с Лыхмусом, инвестирует в оборудование

08 августа 2018, 15:15

Фото: Андрас Кралла

Литовское морозильное.

Livonia Partners, совладельцем которой является Райн Лыхмус, приобретает 33% Freor. До этого компания принадлежала фонду частного капитала Accession Mezzanine Capital.

Freor занимается производством экологичного морозильного оборудования. Менеджемент Livonia хочет, чтобы Freor показала рост на экспортных рынках.

Спрос на замороженные продукты вырос. Оборот Freor за прошлый год составил рекордные 36 миллионов евро.

Самое актуальное

Партнёр и сооснователь Livonia Partners Миндаугас Уткевичюс сказал, что компания общалась с Freor 5 лет. "Уходящий инвестор много вложился в компанию", - отметил он.

Accession Mezzanine Capital инвестировал во Freor в 2015 году.

Основатель, основной акционер и исполнительный директор Freor Рытис Бернатонис сказал, что Livonia была выбрана из-за её богатого международного опыта. "Стратегия Freor на ближайшие годы будет сфокусирована вокруг расширения во всём мире и оптимизации производственных процессов", - сказал он.

90% продукции Freor продаёт на внешние рынки. Основными являются страны Западной Европы и Скандинавии и в меньшей степени - страны СНГ, Близнего Востока, Азии и Южной Африки.

Ключевые слова
Райн Лыхмус
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
17:31 08 августа 2018
Swedbank: эстонским домохозяйствам не хватает активов и накоплений По словам руководителя отдела информации о финансовых делах Swedbank Кати Воометс, существует один параметр, которые показывает чистую стоимость домохозяйств.
16:30 08 августа 2018
Трейдер Алекс: Илон, это был самый интересный день на рынке! Наверное, даже опытные трейдеры согласятся со мной, что вчерашний день был одним из самых ярких дней в истории фондовых рынков и современной корпоративной Америки. Ведь не каждый день пишутся твиты...
XБританский фунт стерлингов
15:43 08 августа 2018
Британский фунт стерлингов подешевел Стоимость британской валюты по отношению к доллару США сегодня достигла уровня августа 2017 года.
Snapchat
14:21 08 августа 2018
Snapchat потерял 3 миллиона пользователей Впервые за семь лет количество пользователей Snapchat сократилось. За последний квартал число ежедневных активных пользователей снизилось с 191 миллиона до 188 миллионов
Киберпреступления
13:00 08 августа 2018
Мошенники пытались обмануть фирму в Вильянди В полицию обратилась фирма из Вильяндимаа, у которой иностранные мошенники пытались выманить деньги, сообщает местная полиция.
Аэропорт
12:00 08 августа 2018
На острова все чаще летают Литовское предприятие Transaviabaltika, которое обеспечивает авиасообщение между эстонскими островами и материком, сообщила, что теплое лето позитивно сказалось на количестве пассажиров этих линий:...
Завышенные ожидания продавцов квартир
11:00 08 августа 2018
Завышенные ожидания продавцов квартир Статистика цен показывает, что разница цены предложения и покупки по-прежнему большая, говорится на страницах портала kinnisvara24. Во втором квартале разница немного уменьшилась – если в марте...
Председатель правления Prysmian Group Baltics AS Тарво Леппик
12:16 12 июля 2018
Новое имя Draka Keila Cables - Prysmian Group Baltics
Все новости
Mнения
Мярт Хелмья руководитель банковского обслуживания предприятий банка Citadele.
Мярт Хелмья
Открытие банковского счета - привилегия для избранных?
Все новости
Новости
14:46 08 августа 2018
Дорожное покрытие Таллинна будет производить электричество
15:15 08 августа 2018
Фонд, связанный с Лыхмусом, инвестирует в оборудование
DV logo
14:27 08 августа 2018
Рубль подешевел
Все новости
Фото ДВ
Строители, работавшие по-чёрнoму, обвиняют...
Сатрый порт ждут перемены D-терминал Таллиннского...
Все фотографии
Биржевые новости
DV logo
14:03 08 августа 2018
Grindeks переезжает в тюрьму Фармацевтическая компания Grindeks в будущем планирует создать на территории бывшей Шкиротавской тюрьмы инновационный центр, передает Dienas Bizness.
График
11:04 08 августа 2018
Биржа: Роснефть против Сбербанка «Роснефть» вчера вновь стала самой дорогой публичной российской компанией.
Казино Olympic в Таллинне
10:00 08 августа 2018
Акции Olympic продолжают падение Вчера цена акции предприятия Olympic Entertainment Group потеряли в своей стоимости более 8%. Сегодня падение продолжилось. На данный момент акции снизились еще на 4%.
07:00 08 августа 2018
Tesla может уйти с биржи Илон Маск написал вчера в твиттере, что рассматривает такую возможность.
Все новости
Трейдер Алекс
17:24 07 августа 2018
Трейдер Алекс: рост продолжается Все индексы, цены акций, курс доллара и даже сырье устремились вверх. У меня уже давно руки чешутся совершить большую короткую продажу, но должен себя обуздать. Тренд твой друг, идти против которого...
16:21 06 августа 2018
Трейдер Алекс: если нельзя купить кетчуп, куплю бургер с кетчупом Именно такая мысль у меня родилась в пятницу в начале торгов, когда я пытался купить акции продуктового концерна Kraft Heinz.
15:21 03 августа 2018
Трейдер Алекс: жду приятного сюрприза от производителя кетчупа Как я уже ранее отмечал, яблоки надо есть в сезон сбора урожая, а в период отчетности компаний делать ставки на результаты.
Трейдер Алекс
15:30 02 августа 2018
Трейдер Алекс: в июле я заработал прибыль Начало месяца подходит для того, чтобы сделать обзор предыдущего месяца. По сравнению с июнем, в июле у меня все прошло гораздо лучше: за вычетом платы за услуги, за месяц я заработал 175 евро.
Все новости
Подсказка
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей?
17:00 05 августа 2018
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей?
Владимир Вайнгорт доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“
16:30 26 июля 2018
Два взгляда на один треугольник
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
09:00 22 июля 2018
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Как выбрать и построить у себя во дворе бассейн мечты?
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Промышленность
25.07.2018
Деловые Ведомости
25.07.2018
Деловые Ведомости
11.07.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство
25.07.2018
Законодательство
07.06.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Bisontesolar: люди больше доверяют солнечной энергии

Занимающаяся проектированием и установкой солнечных панелей компания Bisontesolar OU была создана пять лет назад совершенно случайно, или, как говорит ее основатель Харри Паюнди: для описания истории создания подходит мысль о рыбе и крючке. Сегодня кажется, что случайный выбор не был таким уж случайным: если пять лет назад для жителей Эстонии солнечная энергия была в новинку, то сегодня они думают о все более мощных станциях.

Компании Addinol успех принес девиз Гарри Каспарова...

Addinol Lube Oil - это единственная в Эстонии занимающаяся продажей масла компания, которая уже 25 лет представляет один бренд. Конкуренты приходят и уходят. Кто надеется на низкие цены, кто гонится за быстрыми деньгами, но продажа масла - не фунт изюма. Директор компании Тийна Суйя уверена, что в течение последующих 20 лет они добьются еще большего успеха. Об этом свидетельствуют уже имеющиеся достижения и имидж качественного производителя.

На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!

Просевшее здание - это настоящий кошмар. К счастью, создана технология, способная решить эту проблему. Различные возможности существовали и раньше, но они требовали много времени и мешали повседневной жизни.
Все новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения