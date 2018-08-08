Эстонская фирма была частью криминального бизнеса по покупке боеприпасов

08 августа 2018, 10:10

Парад вооруженных сил Парад вооруженных сил
Фото: Raul Mee

Бухгалтерская фирма, которая базируется в Таллинне, принимала участие в 3-миллионной сделке по покупке боеприпасов для T-72. Покупателем было Министерство обороны Грузии, которое заказало у одного кипрского предприятия боеприпасы украинского происхождения, пишет Eesti Ekspress.

Боеприпасы доставили в Грузию в конце прошлого года Черным морем на болгарском судне. Всего Грузия приобрела 2400 снарядов для танковой пушки, 1600 минометных мин и 18 000 дымовых гранат.

Деньги по сделке проходили через счет эстонской бухгалтерской фирмы. По данным отдела расследований по отмыванию денег, перемещение денег таким образом казалось бессмысленным. Одна из догадок - деньги переводили через Эстонию с целью скрыть настоящего заказчика, пишет Eesti Ekspress.

Так как бухгалтерская фирма не имеет разрешения на ведение дел с военными товарами, полиция завела уголовное дело.

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