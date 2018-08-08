Мошенники пытались обмануть фирму в Вильянди

Киберпреступления Фото: PantherMedia/Scanpix

В полицию обратилась фирма из Вильяндимаа, у которой иностранные мошенники пытались выманить деньги, сообщает местная полиция.

Старший участковый региона Меэлис Лилль сказал, что если жертвами мошенников как правило становятся частные лица и люди пожилого возраста, то в этот раз в поле зрение мошенников попала фирма, где сумма добычи может быть больше.

«Сама по себе схема мошенников проста и при внимательный человек быстро ее распознает» - говорит Лилль. «Мощенники создают почтовый ящик на имя, похожее на руководителя фирмы, и отправляют с этого почтового ящика письмо бухгалтеру, где просят сделать срочный денежный международный перевод. Для частного лица это большая сумма, а вот для предприятий не такая значительная». Лилль добавил, что перевод просят сделать именно на зарубежный банковский счет.

Не попасть на крючок этой схемы поможет общение внутри фирмы, точность и внимательность. «Если работник фирмы получит это сообщение, то не будет ничего плохо в том, если он в устой форме уточнит это у начальника».

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В Южной Эстонии это первый случай такого мошенничества, который благодаря внимательности работников закончился для фирмы позитивно.

Ранее ДВ писали о распространении другой схемы мошенничества, когда при помощи угрожающих писем у людей вымогают тысячи евро.

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