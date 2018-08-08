На острова все чаще летают

Аэропорт Фото: Andres Haabu

Литовское предприятие Transaviabaltika, которое обеспечивает авиасообщение между эстонскими островами и материком, сообщила, что теплое лето позитивно сказалось на количестве пассажиров этих линий: средняя заполняемость рейса на линии Куресааре составила 90 и на линии Кярдла более 60 процентов.

Представитель авиаперевозчика Рене Мест заметил, что только в июле из-за сильного тумана пришлось отменить один рейс в Кярдла. На линии Таллинн-Куресааре-Таллинн движение нарушено не было.

В июле на линии Кярдла-Таллинн-Кярдла было совершено 55 рейсов и обслужено 1311. Заполняемость рейсов составила 63%.

На линии Куресааре-Таллинн-Куресааре также было совершено 55 рейсов. На этом маршруте было обслужено 1905 пассажиров. Заполняемость рейсов – 91%.

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В июне заполняемость рейсов была: на линии Кярдла 52 и Куресааре 81 процент.

Афиаперевозчик напоминает, что в период 17-31 августа полеты в Кярдла отменены из-за ремонтных работ на территории аэропорта.

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