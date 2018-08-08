Swedbank: эстонским домохозяйствам не хватает активов и накоплений

08 августа 2018, 17:31

По словам руководителя отдела информации о финансовых делах Swedbank Кати Воометс, существует один параметр, которые показывает чистую стоимость домохозяйств.

Он берёт активы домохозяйства и вычитает из них обязательства домохозяйства.

По данным ОЭСР, этот показатель по Эстонии составляет 20 866 долларов. Одно домохозяйство Латвии "стоит" 20 517 долларов, Литвы - 18 512 доллара.

В Финляндии этот показатель равен 33 529 долларов, в Испании - 44813 долларов, в Германии - 63490 долларов.

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"Данные чётко показывают, что у домохозяйств стран Балтии мало активов даже по сравнению со странами, у которых такой же стандарт жизни. Например, у польских, чешских и венгерских домохозяйств стоимсоть на 4000 долларов больше. Причин тому как минимум две: 1) Домохозяйства не успели создать достаточно финансовых активов из-за плановой экономики и гиперинфляции 1990 года. 2) До 2008 года достаток быстро рос, но его быстро направляли в потребление. Не успевали ничего накапливать", - поясняет она.

За последние годы ситуация изменилась. Активов и накоплений у эстонских домохозяйств сегодня в 2 раза больше, чем в 2008 году. Этот рост произошёл, в основном, благодаря депозитам и обязательным пенсионным накоплениям. Они составляют 75% финансовых активов людей.

"Самые большие проблемы домохозяйств стран Балтии - маленькие накопления, жизнь от зарплаты до зарплаты и неуверенность в завтрашнем дне", - добавила Воометс, сославшись на исследование, по которому 40% домохозяйств стран Балтии попадали в финансовую беду, и почти у четверти из них отсутствуют накопления, либо они меньше, чем расходы на один месяц.

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Swedbank
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