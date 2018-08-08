Завышенные ожидания продавцов квартир

Статистика цен показывает, что разница цены предложения и покупки по-прежнему большая, говорится на страницах портала kinnisvara24. Во втором квартале разница немного уменьшилась – если в марте разница составляла 31,4%, то в июне 28,9%.

В прошлом месяце Земельный департамент заявил, что индекс недвижимости, базирующийся на стоимости сделок, побил новый рекорд. За два последних квартала он показал рост 1,7, а за год 19 процентов. Портал Kinnisvara24 сравнил разницу цены предложения и продажи и выяснил, что если по Эстонии во втором квартале цена квартирных сделок выросла на 2%, то цена предложения снизилась на 1,6%.