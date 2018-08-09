Американский импорт сжиженного газа в Европу увеличился вдвое

Европейская комиссия сообщила в четверг об увеличении вдвое импорта сжиженного природного газа из США в ЕС за 2016-2017 годы, показав рост от 5% до 10% в 2016-2017 годах«, - заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

В коммюнике Еврокомиссии напоминается, что в совместном заявлении от 25 июля нынешнего года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились «укрепить стратегическое сотрудничество ЕС-США в области энергетики», сообщает Dienas Bizness.

Член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете назвал такую диверсификацию газоснабжения «важным элементом обеспечения безопасности поставок газа в ЕС».

«Следует приветствовать увеличение импорта сжиженного природного газа из США. Это происходит в то время, когда добыча природного газа в странах ЕС сокращается быстрее, чем предполагалось, и происходит ускоренный поэтапный отказ от использования в ЕС электростанций, работающих на угле», - заявил еврокомиссар.

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