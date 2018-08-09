Цены на серийные квартиры в Риге стабилизировались

В июле 2018 года цены на серийные квартиры в микрорайонах Риги немного выросли - в среднем на 0,1%.

Средняя цена серийного жилья в июле увеличилась на 792 евро/м?, свидетельствуют данные Arco Real Estate, сообщает Dienas Bizness.

С начала 2018 года серийные квартиры подорожали на 3,2 %.

В июле рост цена был ничтожным, в большинстве микрорайонов цены уже второй месяц не меняются. Как и другие годы в летние месяцы, активность рынка пошла на спад. В Иманте квартиры даже подешевели - правда, всего на 0,1 %.

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