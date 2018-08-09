Эстония хочет создать единую систему сдачи тары с Латвией

Фото: Алдо Лууд, Ohtuleht, Scanpix

Эстония планирует разработать единую систему, в рамках которой тару, купленную в Эстонии можно будет сдавать в Латвии и наоборот.

Подобную систему тары Эстония запустила у себя ещё в 2005 году. В Латвии её запустить только планируют.

"Поскольку торговля напитками между Эстонией и Латвией не ослабевает, а тара, которую нельзя сдать, накапливается, это плохо влияет на нашу хорошо работающую систему и на переработку отходов в целом", - сказал министр окружающей среды Сийм Кийслер. Он намерен предложить эту идею на эстонско-латвийской правительственной комиссии.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень