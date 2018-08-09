Правительство Эстонии поддержало идею ЕС отказаться от перехода на летнее время

09 августа 2018, 11:44

Фото: Reuters, Scanpix

Нет смысла больше.

Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перехода с летнего на зимнее время и обратно по всему Европейскому союзу, сообщает ERR.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, аргументы в поддержку перехода на летнее и зимнее время устарели с течением времени и развитием технологий.

"Важнейшими причинами перехода раньше были экономия электроэнергии и безопасность дорожного движения, однако сегодня энергоэффективные решения уменьшили количество энергии, сэкономленной именно за счет перевода часов, а международные исследования не выявили однозначной связи между переводом часов и количеством аварий на дорогах", - пояснила Симсон. А вот возможное негативное влияние перевода часов исследования как раз подтверждают. Из-за этого сбиваются биоритмы, что влечет за собой проблемы со сном и возможностью сконцентрироваться. Специалисты сферы образования говорят о том, что перевод часов плохо сказывается на успеваемости учеников.

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