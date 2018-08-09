Правительство утвердило выделение фермерам 20 млн евро

Правительство Эстонии в четверг утвердило предложение министра сельской жизни Тармо Тамма выделить 20 млн евро сельхозпроизводителям на смягчение понесенных ими убытков от засухи летом 2018 года, сообщает RUS.ERR.

По словам Тармо Тамма, эти средства используют на поддержку оборотного капитала фермеров и финансирование поручительств.

Получившие субсидии сельхозпроизводители, которые из-за засухи не смогут выполнить условия выделения субсидий, должны обратиться в Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) в течение 15 рабочих дней после появления обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайной ситуации, и у получателей субсидий была возможность подать соответствующее уведомление. PRIA оценит оправданность уведомления и учтет эти обстоятельства при выплате субсидий.

По словам Тамма, министерство по результатам консультаций с PRIA обещает, что все сельхозсубсидии в этом году будут выплачены раньше обычного.

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