Трамп сможет единолично вводить санкции за вмешательство в выборы

Дональд Трамп Фото: pixabay

Трамп может получить право без согласования с конгрессом вводить санкции против вмешивающихся в выборы в США стран, пишет Washington Post.

Белый дом ведет разработку указа, который позволит президенту США самостоятельно и без согласования с конгрессом вводить санкции против стран, признанных виновными во вмешательстве в выборы в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на полученную копию документа. Издание объясняет это желанием спастись от критики позиции Белого дома по «российскому вмешательству»

В проекте указа говорится о том, что президент будет иметь право наложить санкции на «10 из 30 крупнейших компаний» страны, обвиненной во вмешательстве в выборы. Кроме того, в документе прописываются критерии, по которым признается вмешательство в выборы. В их число входит, в частности, «распространение дезинформации в интернете».

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