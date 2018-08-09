За полгода в Таллинне приняли к рассмотрению 913 новых строительных проектов

Руководитель департамента городского планирования Игнар Фьюк сообщил, что с 1 января до 30 июня строительный отдел принял 913 новых строительных проекта.

Количество выданных за первые шесть месяцев года разрешений на строительство и эксплуатацию составило 578 и 485 соответственно. Извещений о строительстве за это время было зарегистрировано 357, об эксплуатации - 254. Для получения разрешения на использование в рассмотрении находится 633 объекта.

Выдаче разрешений предшествует обязательная проверка законности строительства и соблюдения всех требований безопасности, за полгода было выдано 71 предписание либо предупреждение.

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