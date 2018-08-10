Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября

11 августа 2018, 07:00

Параграф Параграф
Фото: pixabay

С 1 сентября 2018 года все зарегистрированные в Эстонии юридические лица должны внести в Коммерческий регистр данные о фактических выгодоприобретателях, которые, будучи физическими лицами, прямо или косвенно являются собственниками предприятия, или контролируют предприятие иным образом.

По словам партнера адвокатского бюро Ellex Raidla, присяжного адвоката Эрмо Коска, прямой собственник – это физическое лицо, владеющее более, чем 25% доли или права собственности в предприятии. «Косвенная же собственность подразумевает ситуацию, когда в предприятии более 25% доли или права собственности обладает другая компания, находящаяся под контролем физического лица. Также фактическим выгодоприобретателем предприятия считается физическое лицо, которое – вне зависимости от размера доли собственности – иным образом (например, на основании договора пайщика или акционера, либо иного соглашения) контролирует важные решения предприятия (прежде всего, назначение руководящих органов) и у которого есть фактическая возможность использовать более 50% голосов», - пояснил Коск.

Фактического выгодоприобретателя не устанавливают в отношении биржевых предприятий, квартирных товариществ, домовых товариществ и некоторых целевых учреждений. В прочих случаях правление юридического лица обязано задекларировать в коммерческом регистре данные своего фактического выгодоприобретателя в течение 60 дней с момента вступления в силу нового порядка – к 1 сентября этого года.

Как выглядит процесс?

Самое актуальное

Пайщик и акционеры коммерческого товарищества обязаны уведомить правление предприятия о фактических выгодоприобретателях.

Правление, в свою очередь, обязано передать эту информацию в Коммерческий регистр, который публикует данные в своей информационной системе.

Какие данные в отношении фактического выгодоприобретателя необходимо представить в Коммерческий регистр:

•Имя лица, его личный код и страну личного кода, в случае отсутствия личного кода – дату и место рождения, а также страну проживания.

•Данные о том, как именно лицо осуществляет контроль.

Коск рекомендует предприятиям начать заранее выяснять свои отношения собственности. «В части наиболее простых отношений собственности новое обязательство предполагает лишь небольшие временные затраты, но в случае предприятий с более сложной структурой собственности, когда пайщики и акционеры могут, например, находиться за границей, установление фактического выгодоприобретателя – сложный и требующий времени процесс», - отметил Коск.

В случае нового предприятия данные о фактическом выгодоприобретателе следует представить в Коммерческий регистр уже на этапе учреждения, вместе с заявлением о внесении фирмы в Коммерческий регистр. Если данные не меняются, правление обязано подтверждать верность данных ежегодно, в момент представления годового отчета. Если же фактический выгодоприобретатель меняется или если данные о фактическом выгодоприобретателе являются неверными, новые данные необходимо представить в регистр в течение 30 дней с момент, когда правлению стало о них известно.

Если фактического выгодоприобретателя установить действительно невозможно, и все возможности сделать это были испробованы, в качестве фактического выгодоприобретателя предприятие должно указать члена высшего органа управления. Также предприятия должны документировать все действия, которые они выполняли для установления фактического выгодоприобретателя, и сохранять данные о таких действиях.

По закону, санкция за неуказание фактического выгодоприобретателя или предоставление неверных данных составляет до 300 штрафных единиц для физического лица (в настоящий момент до 1200 евро) или до 32 000 штрафных единиц для юридического лица. За нарушение обязательства установления фактического выгодоприобретателя закон предусматривает для физического лица денежный штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест, а для юридического лица денежный штраф в размере до 400 000 евро.

Вступающее в силу с 1 сентября изменение является следствием директивы Европейского союза о борьбе с отмыванием денег, долгосрочная цель которой – создать общеевропейскую платформу, которая объединит государственные регистры и позволит контролировать фактических выгодоприобретателей повсюду в Европе. «Цели данного изменения обоснованы и оно необходимо для увеличения прозрачности и надежности в предпринимательской среде, для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для предотвращения уклонения от уплаты налогов и ограничения числа налоговых преступлений», - добавил Коск.

    dv .ee
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Параграф
07:00 11 августа 2018
Фактические выгодоприобретатели должны быть внесены в Коммерческий регистр к 1 сентября С 1 сентября 2018 года все зарегистрированные в Эстонии юридические лица должны внести в Коммерческий регистр данные о фактических выгодоприобретателях, которые, будучи физическими лицами, прямо или...
TOPSHOT - US President Donald Trump chairs a meeting with administration and state officials on prison reform at the Trump National Golf Club August 9, 2018 in Bedminster, New Jersey. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)
16:08 10 августа 2018
Трамп объявил об удвоении пошлин для Турции На алюминий и сталь.
Робот в лаборатории Regeneron
15:52 10 августа 2018
Трейдер Алекс: обнаружил в расписании новый поезд Я решил добавить в свой портфель одну акции биотехнологической компании.
Turkish Lira and Euro banknotes are seen in this picture illustration taken June 25, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
15:11 10 августа 2018
Евро упал В начале торгового дня курс EUR/USD равнялся 1,1528.
14:01 10 августа 2018
Криптоинвестор: до Рождества можем увидеть большой рост криптовалют А сейчас их лучше держать, считает Ассе Сауга.
Ryanair
11:30 10 августа 2018
В результате очередной забастовки Ryanair аннулировал сотни рейсов Помимо простоев в работе, которые уже наблюдались летом этого года, деятельность бюджетной авиакомпании Ryanair снова под угрозой — на этот раз по причине очередной волны забастовок в рядах бортовых...
Финансовый директор Baltika Майги Пярник-Перник
11:02 10 августа 2018
Евро спасает эстонский бизнес в России Эстонские предприниматели говорят, что на собственной шкуре падения рубля не ощущают, но под ударом могут оказаться их партнеры в России.
Председатель правления Prysmian Group Baltics AS Тарво Леппик
12:16 12 июля 2018
Новое имя Draka Keila Cables - Prysmian Group Baltics
Все новости
Mнения
Мярт Хелмья руководитель банковского обслуживания предприятий банка Citadele.
Мярт Хелмья
Открытие банковского счета - привилегия для избранных?
Все новости
Новости
DV logo
17:26 10 августа 2018
Radisson продаётся
13:12 10 августа 2018
PRIA предлагает деньги молодым бизнесменам
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
12:08 10 августа 2018
Ратас призывает подозреваемых в коррупции уйти из Нарвского горсо...
Все новости
Фото ДВ
Строители, работавшие по-чёрнoму, обвиняют...
Сатрый порт ждут перемены D-терминал Таллиннского...
Все фотографии
Биржевые новости
Турецкая лира
13:00 10 августа 2018
Евро снижается из-за падения турецкой лиры Сегодня турецкая лира по отношению к доллару снизилась до рекордно низкого уровня. Падение турецкой валюты повлияло и на снижение евро.
Olympic Entertainment Group
09:58 10 августа 2018
OEG оспаривает запрет на увеличение акционерного капитала Olympic Entertainment Group подала жалобу на постановление Харьюского уездного суда от 3 августа, которое запрещает предприятию увеличивать акционерный капитал, говорится в биржевом сообщении.
Шарм-эш-Шейх
09:25 10 августа 2018
Фонд хочет от Novaturas дивидендов Вчера литовский тур-оператор Novaturas сообщил, что в сентябре на внеочередной встрече акционеров вынесет на голосование предложение о выплате 77 центов на акцию.
08:00 10 августа 2018
Tesla вернулась на "дотвитное" состояние 11% роста было отыграно.
Все новости
Трейдер Алекс
Трейдер Алекс
16:00 09 августа 2018
Трейдер Алекс: инвестировать не решился бы, а вот торговать вполне После того, что пресса написала о бизнесе руководителя TG Therapeutics Майкл Уайсс, я бы в его предприятие инвестировать не стал. Но это не мешало бы мне продать CFD на акции его компании.
16:30 08 августа 2018
Трейдер Алекс: Илон, это был самый интересный день на рынке! Наверное, даже опытные трейдеры согласятся со мной, что вчерашний день был одним из самых ярких дней в истории фондовых рынков и современной корпоративной Америки. Ведь не каждый день пишутся твиты...
17:24 07 августа 2018
Трейдер Алекс: рост продолжается Все индексы, цены акций, курс доллара и даже сырье устремились вверх. У меня уже давно руки чешутся совершить большую короткую продажу, но должен себя обуздать. Тренд твой друг, идти против которого...
16:21 06 августа 2018
Трейдер Алекс: если нельзя купить кетчуп, куплю бургер с кетчупом Именно такая мысль у меня родилась в пятницу в начале торгов, когда я пытался купить акции продуктового концерна Kraft Heinz.
Все новости
Подсказка
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей?
17:00 05 августа 2018
Как не переплатить при аренде автомобиля за границей?
Владимир Вайнгорт доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“
16:30 26 июля 2018
Два взгляда на один треугольник
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
09:00 22 июля 2018
Чему маркетологи могут научиться у разработчиков игр
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Продуманное отопление заставит жилье зарабатывать деньги
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Промышленность
25.07.2018
Деловые Ведомости
25.07.2018
Деловые Ведомости
11.07.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство
25.07.2018
Законодательство
07.06.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Родившейся в кризис компании Selektor Projekt...

Необходимость в создании занимающейся инженерно-техническим проектированием компании Selektor Projekt в 2007 году была вызвана экономическим кризисом, когда проектирование дорог значительно сократилось. Оставшиеся без работы специалисты не стали сидеть сложа руки, а основали новую компанию.

Fertilitas – пионер в частной медицине

В 1993 году открыла двери крупнейшая в Эстонии частная больница AS Fertilitas, которая, по словам ее руководителя и врача Иво Саарма, должна была выполнять определенную цель: пропаганду семейных родов и развитие в Эстонии ЭКО.

20 лет опыта в качестве консультанта по сделкам M&A

В этом году свой 20-летний юбилей отмечает Investment Agency OÜ, портфель услуг которых в первые годы был широким и разнообразным, однако в последние шесть-семь лет стал специализироваться в более узкой сфере деятельности — в организации процесса продажи предприятия.
Все новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения