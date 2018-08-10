Финляндия мотивирует создание новых фирм Фото: PantherMedia/Scanpix

Правительство Финляндии хочет упростить открытие новых малых предприятий, передает YLE.

Министерство юстиции готовит законопроект, призванный упростить открытие небольших частных фирм. В будущем для открытия акционерного общества не будет требоваться уставной капитал в 2500 евро.

По мнению министерства, это изменение должно мотивировать граждан на создание индивидуальных предприятий и малых компаний со штатом в несколько человек. В данный момент создание компании без начального капитала возможно во многих странах ЕС, в том числе в Дании, Германии, Франции, Голландии и Испании.

Министерство ожидает заключение специалистов относительно законопроекта до 24 сентября.

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