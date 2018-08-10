PRIA предлагает деньги молодым бизнесменам

Фото: Андрес Хаабу

Заявки можно подавать с 13 августа.

Предприниматель до 40 лет, создающий бизнес в сельском хозяйстве, может получить 40 000 евро сразу на руки. Для этого ему нужно подать заявку в PRIA на получение соответствующей дотации.

Цель этого пособия - облегчить молодым предпринимателям процесс создания бизнеса в области сельского хозяйства, усилить смену поколений и увеличить число производителей c/х продукции со знаниями и опытом.

Это третий раунд выдачи дотаций. В первых двух выдали 7,4 миллиона евро (собирались - 9 миллионов). В третьем намерены выдать 5 миллионов.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень

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