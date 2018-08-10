Taxify расширилась в несколько городов

Европейских.

Taxify расширился в Порту, Лимассол, Остраву, Плзень, Оломоуц и Ческе-Будеёвице. Об этом сообщили представители самой компании.

Основатель и исполнительный директор Taxify Маркус Виллиг сказал через пресс-релиз, что компания всё больше планирует расширяться в маленькие города. "На примере Эстонии можно сказать, что даже в городе с несколькими десятками тысяч человек может быть спрос на услугу. К тому же, людям, которые много путешествовать, удобно в новом городе или стране использовать уже знакомую услугу", - сказал он.

В этом году Taxify также расширилась в Румынии и Мексике.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень

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