Жителя Петербурга будут судить по подозрению в выводе в Эстонию 5,5 млн евро

10 августа 2018, 10:49

Жителя Санкт-Петербурга будут судить по обвинению в незаконном выводе в Эстонию свыше 400 млн рублей или свыше 5,5 млн евро.

По словам Северо-Западного транспортного прокурора Олег Колесова, обвиняемый в 2016-2017 годах на территории Петербурга, Москвы и Калининграда совершил валютные операции по переводу денежных средств на общую сумму свыше 5,5 млн евро, что эквивалентно более 400 млн рублей, на банковские счета зарегистрированных в Эстонии иностранных компаний, передаёт ERR со ссылкой на "Экономику сегодня".

"При этом в кредитные организации России он представлял подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении переводов. То есть в России создавались фирмы-однодневки, которыми оформлялись международные контракты о закупке в Эстонии несуществующего оборудования - термопластавтомат ТПА-500. Естественно, что такое оборудование через государственную границу Российской Федерации не перемещалось. Уголовное дело Северо-Западной транспортной прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу", - объяснил прокурор.

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