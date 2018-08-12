Pindi: Столица недвижимости теперь Йыгева?

12 августа 2018, 14:16

TRT01: JOGEVA LINN :JOGEVA, EESTI, 02SEP09 - 4. septembril moodub 70. aastat sellest, miilal linna kulastas Eesti Vabariigi president Konstantin Pats. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES TRT01: JOGEVA LINN :JOGEVA, EESTI, 02SEP09 - 4. septembril moodub 70. aastat...
Фото: Scanpix

Самое высокое количество сделок в расчете на 1000 человек было зафиксировано в городе Йыгева, пишет Pindi Kinnisvara.

По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, до сих пор никто не проводил анализ соотношения между сделками с недвижимостью и численностью населения. «И здесь нас ждет много сюрпризов, главным из которых, безусловно, является тот факт, что в Йыгева, принимая во внимание численность населения этого маленького городка, находится самый интенсивный рынок недвижимости. За ним следует Таллинн, однако почти в той же степени активны также и расположенные в Ида-Вирумаа города Йыхви и Кохтла-Ярве», – заметил он.

Сооман добавил, что, хотя в городе Йыгева в месяц в среднем заключается менее 10 сделок с квартирной собственностью, однако при этом следует помнить о том, что численность его населения также очень маленькая.

«23,1 сделки на 1 000 человек в течение последних 12 месяцев – это производит впечатление! Тон задают, несомненно, действующие в Йыгеваском уезде крупные предприятия и Йыгеваская больница, кроме того, нередки случаи, когда пенсионер продает свою квартиру в большом городе и переезжает в красивый маленький городок, где очень разумный уровень цен и хорошее железнодорожное сообщение», – пояснил он.

Самое актуальное
ГородЧисленность населенияКоличество сделок за последние 12 месяцевКоличество сделок на 1000 человек
Йыгева498611523,1
Таллинн450 8301008322,4
Йыхви989621421,6
Кохтла-Ярве3539572620,5
Тарту99 481190119,1
Пярну51 82298018,9
Пайде1089819317,7
Валга11 78320417,3
Выру12 14820817,1
Раквере15 54924715,9
Хаапсалу1351620615,2
Вильянди 17 74325614,4
Рапла 50796212,2
Курессааре1322516112,2
Нарва5861069711,9
Кярдла3 338278,1
Пыльва14178795,6

С начала года в Харьюмаа было продано свыше 2 000 новых квартир

В Таллинне и Харьюмаа за первые 7 месяцев текущего года было продано или забронировано 2100 новых квартир, что уже превзошло даже результат прежнего периода бума.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что две трети покупателей новых квартир составляют молодые люди в возрасте 25–35 лет. «Продажа самых дорогих проектов в центре города застопорилась, однако интерес к расположенным в пригородах и ближайших окрестностях Таллинна квартирам по-прежнему очень высок», – сказал он.

Согласно результатам проводимого фирмой Pindi Kinnisvara ежемесячного мониторинга объектов новой застройки, в Таллинне и Харьюмаа в настоящий момент разрабатывается 122 проекта многоквартирной застройки, в которых на продажу выставлено в общей сложности 2688 квартир, средняя стоимость которых составляет 2525 евро/м?. В Тарту в продаже находится 34 многоквартирных проекта, включающего 231 квартиру, средняя стоимость предложения в которых достигает 2042 евро/м?.

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TRT01: JOGEVA LINN :JOGEVA, EESTI, 02SEP09 - 4. septembril moodub 70. aastat sellest, miilal linna kulastas Eesti Vabariigi president Konstantin Pats. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES
14:16 12 августа 2018
Pindi: Столица недвижимости теперь Йыгева? Самое высокое количество сделок в расчете на 1000 человек было зафиксировано в городе Йыгева, пишет Pindi Kinnisvara.
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