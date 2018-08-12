Pindi: Столица недвижимости теперь Йыгева?

TRT01: JOGEVA LINN :JOGEVA, EESTI, 02SEP09 - 4. septembril moodub 70. aastat... Фото: Scanpix

Самое высокое количество сделок в расчете на 1000 человек было зафиксировано в городе Йыгева, пишет Pindi Kinnisvara.

По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, до сих пор никто не проводил анализ соотношения между сделками с недвижимостью и численностью населения. «И здесь нас ждет много сюрпризов, главным из которых, безусловно, является тот факт, что в Йыгева, принимая во внимание численность населения этого маленького городка, находится самый интенсивный рынок недвижимости. За ним следует Таллинн, однако почти в той же степени активны также и расположенные в Ида-Вирумаа города Йыхви и Кохтла-Ярве», – заметил он.

Сооман добавил, что, хотя в городе Йыгева в месяц в среднем заключается менее 10 сделок с квартирной собственностью, однако при этом следует помнить о том, что численность его населения также очень маленькая.

«23,1 сделки на 1 000 человек в течение последних 12 месяцев – это производит впечатление! Тон задают, несомненно, действующие в Йыгеваском уезде крупные предприятия и Йыгеваская больница, кроме того, нередки случаи, когда пенсионер продает свою квартиру в большом городе и переезжает в красивый маленький городок, где очень разумный уровень цен и хорошее железнодорожное сообщение», – пояснил он.

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Город Численность населения Количество сделок за последние 12 месяцев Количество сделок на 1000 человек Йыгева 4986 115 23,1 Таллинн 450 830 10083 22,4 Йыхви 9896 214 21,6 Кохтла-Ярве 35395 726 20,5 Тарту 99 481 1901 19,1 Пярну 51 822 980 18,9 Пайде 10898 193 17,7 Валга 11 783 204 17,3 Выру 12 148 208 17,1 Раквере 15 549 247 15,9 Хаапсалу 13516 206 15,2 Вильянди 17 743 256 14,4 Рапла 5079 62 12,2 Курессааре 13225 161 12,2 Нарва 58610 697 11,9 Кярдла 3 338 27 8,1 Пыльва 14178 79 5,6

С начала года в Харьюмаа было продано свыше 2 000 новых квартир

В Таллинне и Харьюмаа за первые 7 месяцев текущего года было продано или забронировано 2100 новых квартир, что уже превзошло даже результат прежнего периода бума.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что две трети покупателей новых квартир составляют молодые люди в возрасте 25–35 лет. «Продажа самых дорогих проектов в центре города застопорилась, однако интерес к расположенным в пригородах и ближайших окрестностях Таллинна квартирам по-прежнему очень высок», – сказал он.

Согласно результатам проводимого фирмой Pindi Kinnisvara ежемесячного мониторинга объектов новой застройки, в Таллинне и Харьюмаа в настоящий момент разрабатывается 122 проекта многоквартирной застройки, в которых на продажу выставлено в общей сложности 2688 квартир, средняя стоимость которых составляет 2525 евро/м?. В Тарту в продаже находится 34 многоквартирных проекта, включающего 231 квартиру, средняя стоимость предложения в которых достигает 2042 евро/м?.

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