Российский рынок ухудшил показатели строительной фирмы Irest Ehitus

Финансовые показатели строительной фирмы Irest Ehitus, большая доля которой принадлежит предпринимателю и волейболисту Рейну Куйдсоо, сильно снизились из-за российского сегмента.

Оборот Irest Ehituse в прошлом году был чуть более 4 миллионов, что на две трети меньше результата предыдущего года. В годовом отчете фирмы указано, что объем строительных работ в России сильно снизился: в 2016 году в России было заработано 11,3 миллионов евро, в прошлом году результат составил 682 000 евро. В то же время доход от продаж в Эстонии за этот период вырос с 928 000 до 3,3