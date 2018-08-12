Зонд НАСА полетел на Солнце

12 августа 2018, 17:36

The Mobile Service Tower is rolled back to reveal the United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe onboard at Cape Canaveral, Florida, U.S. August 11, 2018. Picture taken August 11, 2018. NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY The Mobile Service Tower is rolled back to reveal the United Launch Alliance...
Фото: Scanpx

Его скорость - самая высокая в истории человечества.

The Parker взлетел с мыса Канаверал в 3:31 EST. Скорость запуска - 43 000 миль в час (69 000 километров в час), самая высокая в истории, сообщает Bloomberg.

Аппарат полетит к Солнцу и планируется, что достигнет расстояния 3,8 миллиона миль от Солнца.

В процессе полёта зонд, благодаря гравитации Солнца, достигнет скорости 430 000 миль в час. Эта скорость тоже самая высокая в истории полётов в Солнечной системе.

Самое актуальное

Зонд будет исследовать две вещи. Первая - как образуется солнечный ветер, и как он достигает скорости 1,8 миллиона миль в час. Вторая: почему температура на поверхности (5500 градусов) значительно меньше, чем чем солнечной короне (более миллиона градусов).

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The Mobile Service Tower is rolled back to reveal the United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe onboard at Cape Canaveral, Florida, U.S. August 11, 2018. Picture taken August 11, 2018. NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
17:36 12 августа 2018
Зонд НАСА полетел на Солнце Его скорость - самая высокая в истории человечества.
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