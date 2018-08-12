Зонд НАСА полетел на Солнце

The Mobile Service Tower is rolled back to reveal the United Launch Alliance... Фото: Scanpx

Его скорость - самая высокая в истории человечества.

The Parker взлетел с мыса Канаверал в 3:31 EST. Скорость запуска - 43 000 миль в час (69 000 километров в час), самая высокая в истории, сообщает Bloomberg.

Аппарат полетит к Солнцу и планируется, что достигнет расстояния 3,8 миллиона миль от Солнца.

В процессе полёта зонд, благодаря гравитации Солнца, достигнет скорости 430 000 миль в час. Эта скорость тоже самая высокая в истории полётов в Солнечной системе.

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Зонд будет исследовать две вещи. Первая - как образуется солнечный ветер, и как он достигает скорости 1,8 миллиона миль в час. Вторая: почему температура на поверхности (5500 градусов) значительно меньше, чем чем солнечной короне (более миллиона градусов).



jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень