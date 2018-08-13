ABB: таких убытков в Эстонии мы не ждали

Руководитель ABB в балтийских странах Юкка Патрикайнен
ABB Eesti за прошлый год оказалась в убытке, что для руководителей предприятия стало неожиданностью.
Доход от продаж предприятия по сравнению с прошлым годом сократился незначительно: с 185,7 миллионов до 182,6 миллионов евро. Однако, если доход в 2016 году составил 13,8 миллионов евро, то 2017 год предприятие закончило с убытком в 1,3 миллиона евро.
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