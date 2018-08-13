AP улиобвинило Google в слежке за передвижениями пользователей

Многие сервисы Google на iPhone и Android-устройствах хранят информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений, утверждает Associated Press.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Associated Press, сообщают "Ведомости". Исследователи из Принстонского университета подтвердили выводы журналистов по просьбе AP.

Агентство отмечает, что Google заранее спрашивает у пользователя, может ли приложение компании использовать его геолокацию. На странице поддержки Google подчеркивается, что пользователи, не дававшие такого согласия, «блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений».

Тем не менее, как выяснили журналисты AP, эта информация не соответствует действительности. В результате эксперимента они обнаружили, что после того как пользователи выключают историю передвижений, но не меняют настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают сохранять данные о местоположении. В частности, это происходит, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.

Самое актуальное Самое актуальное

dv .ee