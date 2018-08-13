Эстонию могут оштрафовать за несоблюдение требований в сфере канализации Фото: Раул Мее

Европейская комиссия недовольна действиями Эстонии по прокладке соответствующей нормам канализационной системы, в ближайшее время Эстонию могут оштрафовать за бездействие, пишет Eesti Paevaleht.

В начале июня Министерству окружающей среды напомнили из Брюсселя, что в декабре 2016 года Эстония получила формальное предупреждение: нужно поторопиться с прокладкой канализационных систем. Теперь поступило так называемое обоснованное мнение, являющееся последним шагом перед обращением в суд.

"Поскольку [в случае Эстонии] в ближайшее время не ожидается согласования с правилами Европейского союза, комиссия высылает обоснованное мнение, чтобы ускорить усилия. Если [Эстония] за два месяца не сможет предпринять необходимые шаги, дело может быть передано в суд Европейского союза", - сообщила Европейская комиссия 7 июня.

Недовольство Европейского союза касается семи населенных пунктов: Арукюла, Нарва-Йыэсуу, Кярдла, Мурасте, Тюрисалу, Вяэна-Йыэсуу и зоны сбора сточных вод реки Кейла. В этих населенных пунктах около 11 500 домохозяйств, из которых около 6700 не подключены к центральной канализации, поэтому сточные воды собирают там не в полном объеме.

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При этом за прошлый бюджетный период Европейский союз выделил Эстонии на выполнение норм сбора сточных вод 630 млн евро, а за текущий период 140 млн евро, то есть в общей сложности 770 млн евро. "Тем не менее, использование средств для благоустройства канализационного хозяйства зависит от инициативы местных самоуправлений и предприятий водного хозяйства, а также их способности составлять проекты и ходатайствовать о выделении средств", - сказала газете советник отдела водного хозяйства Министерства окружающей среды Райли Кярмас.

Поскольку нет возможности немедленно подключить около 6700 домохозяйств к канализационной системе, министерство ищет возможности вступить в переговоры с Европейской комиссией. Требования Европейского союза были бы соблюдены и в том случае, если бы сточные воды не подключенных к канализации домохозяйств собирали с помощью непротекающих баков и отправляли на водоочистные станции. Для этого министерство запросит у местных самоуправлений соответствующую статистику.

Размер потенциального штрафа неизвестен, но газета отмечает, что, согласно прошлой судебной практике, странам назначали единоразовые штрафы в размере от 3 до 10 млн евро плюс штрафы за каждый день до полного выполнения требований, составлявшие от 4700 до 20 000 евро в день.

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