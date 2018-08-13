Каждый пятый хочет поменять работу

13 августа 2018, 10:12

Фото: Shutterstock

Работодатель может выбирать из 68% работников, а каждый пятый работник планирует поменять место работы, говорится в исследовании рынка труда CVKeskus.ee и Palgainfo Agentuur, в котором приняло участие 9067 работодателей и работников.

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Новости
10:12 13 августа 2018
Каждый пятый хочет поменять работу Работодатель может выбирать из 68% работников, а каждый пятый работник планирует поменять место работы, говорится в исследовании рынка труда CVKeskus.ee и Palgainfo Agentuur, в котором приняло...
Руководитель и главный акционер Irest Ehituse Рейну Куйдсоо
08:00 13 августа 2018
Российский рынок ухудшил показатели строительной фирмы Irest Ehitus Финансовые показатели строительной фирмы Irest Ehitus, большая доля которой принадлежит предпринимателю и волейболисту Рейну Куйдсоо, сильно снизились из-за российского сегмента.
Руководитель Microsoft Сатья Наделла
07:30 13 августа 2018
Руководитель Microsoft продал треть своих акций Руководитель Microsoft Сатья Наделла продал 30% принадлежащих ему акций компании.
Tesla
07:00 13 августа 2018
Потенциальный покупатель Tesla Суверенный фонд Саудовской Аравии ведет переговоры о том, чтобы стать главным инвестором плана Илона Маска – сделать из Tesla частную компанию, пишет Bloomberg.
The Mobile Service Tower is rolled back to reveal the United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe onboard at Cape Canaveral, Florida, U.S. August 11, 2018. Picture taken August 11, 2018. NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
17:36 12 августа 2018
Зонд НАСА полетел на Солнце Его скорость - самая высокая в истории человечества.
TRT01: JOGEVA LINN :JOGEVA, EESTI, 02SEP09 - 4. septembril moodub 70. aastat sellest, miilal linna kulastas Eesti Vabariigi president Konstantin Pats. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES
14:16 12 августа 2018
Pindi: Столица недвижимости теперь Йыгева? Самое высокое количество сделок в расчете на 1000 человек было зафиксировано в городе Йыгева, пишет Pindi Kinnisvara.
FILE PHOTO: Tesla Motors Inc Chief Executive Elon Musk pauses during a news conference in Tokyo September 8, 2014. REUTERS/Toru Hanai/File Photo
19:44 11 августа 2018
Акционеры Tesla подали в суд на Маска Истцы считают, что понесли убытки из-за распространенной им недостоверной информации.
Председатель правления Prysmian Group Baltics AS Тарво Леппик
12:16 12 июля 2018
Новое имя Draka Keila Cables - Prysmian Group Baltics
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Клуб инвесторов: греховные акции Акции рынков ценных бумаг поделены на десятки, если не сотни категорий. Одна из таких категорий - греховные акции.
TOPSHOT - US President Donald Trump chairs a meeting with administration and state officials on prison reform at the Trump National Golf Club August 9, 2018 in Bedminster, New Jersey. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)
16:08 10 августа 2018
Трамп объявил об удвоении пошлин для Турции На алюминий и сталь.
Turkish Lira and Euro banknotes are seen in this picture illustration taken June 25, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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14:01 10 августа 2018
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Трейдер Алекс
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15:52 10 августа 2018
Трейдер Алекс: обнаружил в расписании новый поезд Я решил добавить в свой портфель одну акции биотехнологической компании.
Трейдер Алекс
16:00 09 августа 2018
Трейдер Алекс: инвестировать не решился бы, а вот торговать вполне После того, что пресса написала о бизнесе руководителя TG Therapeutics Майкл Уайсс, я бы в его предприятие инвестировать не стал. Но это не мешало бы мне продать CFD на акции его компании.
16:30 08 августа 2018
Трейдер Алекс: Илон, это был самый интересный день на рынке! Наверное, даже опытные трейдеры согласятся со мной, что вчерашний день был одним из самых ярких дней в истории фондовых рынков и современной корпоративной Америки. Ведь не каждый день пишутся твиты...
17:24 07 августа 2018
Трейдер Алекс: рост продолжается Все индексы, цены акций, курс доллара и даже сырье устремились вверх. У меня уже давно руки чешутся совершить большую короткую продажу, но должен себя обуздать. Тренд твой друг, идти против которого...
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В начавшемся году занимающаяся развитием жилых кварталов в основном в окрестностях Таллинна IBE Estonia OÜ отмечает свой 15-й день рождения. Самым известным проектом компании является жилой квартал Uuesalu, который находится за озером Юлемисте, между Вильяндиским и Тартуским шоссе. Это был первый девелоперский проект, который по инициативе жителей превратился в самостоятельный поселок.

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