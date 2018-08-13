Каждый пятый хочет поменять работу

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Работодатель может выбирать из 68% работников, а каждый пятый работник планирует поменять место работы, говорится в исследовании рынка труда CVKeskus.ee и Palgainfo Agentuur, в котором приняло участие 9067 работодателей и работников.

По сравнению с прошлым годом, активность работников на рынке труда немного снизилась – если в прошлом году менять место работы не планировало 28%, то в этом уже 32%. Более того, из исследования следует, что доля лояльных по отношению к работодателю работников выросло.

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