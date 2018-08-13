Компания Нейвельта получила убыток

Pocopay.
Убыток составил 1,307 миллиона евро, сообщает ERR.
В 2016 году убыток составлял 672 000 евро, в 2015 - 596 000 евро.
Оборот Pocopay составил 350 000 евро. Это в 2,5 раза больше, чем в 2016 году.
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Самое актуальное
13 августа 2018, 18:00
Pocopay.
Убыток составил 1,307 миллиона евро, сообщает ERR.
В 2016 году убыток составлял 672 000 евро, в 2015 - 596 000 евро.
Оборот Pocopay составил 350 000 евро. Это в 2,5 раза больше, чем в 2016 году.
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