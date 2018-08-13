«На расстояние менее 500 километров лететь невыгодно»

директор по устойчивому развитию Finnair Кати Ихамяки Фото: Андрас Кралла

Руководитель высшего звена, директор по устойчивому развитию Finnair Кати Ихамяки сказала в интервью, данном газете Aripaev, что нет смысла летать на расстояния, менее чем 500 километров, так как это себя не оправдывает. А ещё, по её словам, сегодня перелёт между двумя городами зачастую обходится дешевле, чем переезд по железной дороге, хотя железная дорога и более экологична.

Ихамяки выступила в прошлую пятницу в Пайде на Фестивале мнений. В интервью газете она разъяснила понятие устойчивого развития в авиационном секторе, рассказала о способах экономии затрат и поделилась мыслями о будущем бизнес-модели дешёвых авиакомпаний.

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Пилле Иваск



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