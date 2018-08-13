Новый член совета EAS думает о том, чтобы пойти на выборы

Но это не точно.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало назначила Кайдо Хёвельсона членом совета. Ходят слухи, что он собирается стать членом Центристской партии, сообщает издание Arileht. Сам Хёвельсон эти слухи не подтвердил, но своего выдвижения не исключил.

"Выдвижения не исключаю. Однако рано говорить, с кем и в каком округе", - сказал он.

"Позиция члена совета EAS даёт мне возможность помочь эстонским предприятиям ещё болье закрепиться на азиатских рынках" ,- добавил Хёвельсон.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень