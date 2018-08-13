«В Таллинне не осталось ни одного свободного строителя»

Из-за строительного бума найти ремонтника в Эстонии сейчас непросто – очереди большие, а цены заоблачные, говорит руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

По словам Вахтера, весь строительный рынок забит крупными проектами и найти работника для ремонта в маленькой квартире почти невозможно. «Мелкие строительные фирмы выполняют подряды в строящихся торговых центрах, жилых массивах и бизнес центрах и не хотят заниматься мелкими и единичными работами. Им выгоднее работать с крупными объектами, где стабильной работы больше» - сказал Вахтер.