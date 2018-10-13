"Деловые в эфире" - Евгений Кабанов: я с подозрением отношусь к простым решениям сложных проблем

Евгений Кабанов Фото: Andres Haabu

О бирже и Tesla, Taxify и будущем, об искусственном интеллекте и электросамокатах, о политике и богатстве – в интервью с предпринимателем и руководителем отдела развития продукта Taxify Евгением Кабановым, у которого впереди много вызовов, включая и экзамен на водительские права.

В начале следующей недели в Таллинне пройдет цифровой саммит Tallinn Digital Summit 2018, Taxify также представит свое видение будущего. То, что для некоторых кажется фантастикой, для Taxify это уже давно является реальностью: «С нашей точки зрения, мы думаем, что беспилотные автомобили доберутся до нас не раньше, чем через пять лет, и, скорее всего, не позднее, чем через десять. Но в каком

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Дмитрий Фефилов



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