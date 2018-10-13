Симсон: плата за возобновляемую энергию снизится в ближайшие годы

министeр экономики Кадри Симсон Фото: Andres Haabu

По словам министра экономики Кадри Симсон, в последующие годы плата за возобновляемые источники энергии, взимаемая отдельным платежом с потребителей электроэнергии в Эстонии, начнет снижаться.

Об этом Симсон заявила в среду вечером в эфире посвященной госбюджету передачи "Esimene stuudio" на телеканале ETV, передаёт rus.err.ee.

По ее словам, будущее снижение платы за возобновляемую энергию объясняется двумя причинами.

"Во-первых, Эстония заключила с Люксембургом договор о статистическом переносе, доходы от которого будут вычитаться из бюджета плат за возобновляемую энергию, т.е. уплачиваемая потребителями плата уменьшится на соответствующую сумму. С 2019 года Люксембург будет платить около 6% плат за возобновляемую энергию, а к 2021 году процент еще увеличится", - пояснила Симсон в четверг в ответ на уточняющий вопрос ERR.

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