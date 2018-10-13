B Рийгикогу прошел первое чтение проект закона о передаче медицинских данных в другие государства

12 октября 2018, 16:00

B Рийгикогу прошел первое чтение проект закона о передаче медицинских данных в другие государства B Рийгикогу прошел первое чтение проект закона о передаче медицинских данных в...
Фото: Pixabay

B Рийгикогу первое чтение прошел законопроект, который позволит обмениваться медицинскими данными с другими государствами Европы посредством электронной среды.

Инициированный комиссией по социальным делам проект закона о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг и в Закон о лекарственных препаратах (689 SE) касается как истории болезни, так и рецептов.

В будущем изменения и соответствующее правовое пространство помогут повысить качество услуг как для пациентов, так и для медицинских учреждений и аптек.

В прениях выступил Танель Талве (Социал-демократическая партия).

Самое актуальное

Рийгикогу принял одно постановление

Представленное фракцией Социал-демократической партии Постановление Рийгикогу о «Внесении изменений в Постановление Рийгикогу об «Образовании комиссии Рийгикогу по проблеме для разработки направлений развития государственной реформы»» (688 OE) предусматривает назначить Кальви Кыва замещающим членом комиссии по проблеме вместо Лийзы Овийр.

За принятие постановления проголосовали 50 членов Рийгикогу.

Второе чтение в Рийгикогу прошло три законопроекта:

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о налоге на азартные игры и в Закон о Культурном капитале Эстонии (632 SE) изменит порядок распределения средств, поступающих с налога на азартные игры, между Культурным капиталом Эстонии и министерствами. Цель изменений – сделать распределение средств из государственного бюджета более прозрачным и эффективным. Поскольку доход, поступающий с налога на азартные игры, в дальнейшем будут распределять министерства, отпадает необходимость в совете по налогу на азартные игры. Согласно законопроекту, из закона будут исключены положения о финансировании Красного креста Эстонии. В дальнейшем финансирование будет проходить через бюджет Министерства социальных дел.

В прениях от имени фракций выступили Лаури Луйк (Партия реформ), Моника Хауканымм (Свободная партия), Михаил Стальнухин (Центристская партия), Пеэтер Эрнитс и Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия Эстонии).

Фракция Консервативной народной партии Эстонии внесла предложение прервать второе чтение законопроекта. За предложение проголосовали 14 депутатов, против – 40 депутатов, 4 депутата воздержались. Предложение не нашло поддержки; второе чтение было завершено.

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о внесении изменений в Закон о социальном налоге и Закон о подоходном налоге, в Закон об отходах и Закон о социальном обеспечении (685 SE) позволит местным самоуправлениям более гибко организовывать социальные услуги и вывоз отходов, отменив соответствующие пособия и увеличив доходную базу местных самоуправлений. Установленные в отношении местных самоуправлений требования по сортировке отходов и предоставлению социальных услуг не изменятся.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям и в другие законы (652 SE) позволит намного более гибко использовать родительские компенсации. Цель – упорядочить систему родительских отпусков и создать в системе родительских компенсаций больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни.

Отпуск по беременности и родам будет включен в систему родительских отпусков. Появится возможность получить родительскую компенсацию по дням до достижения ребенком трех лет. Также родители смогут в течение двух месяцев вместе находиться в родительском отпуске. Согласно законопроекту, оба родителя могут взять отпуск по уходу за ребенком длительностью до десяти рабочих дней на каждого ребенка, если тому не исполнилось 14 лет. Будут расширены права на получение отпуска и пособия по усыновлению.

Согласно законопроекту, оба родителя могут взять отпуск по уходу за ребенком длительностью до десяти рабочих дней на каждого ребенка. В ходе второго чтения комиссия внесла в законопроект изменения, согласно которым родители могут использовать отпуск по уходу за ребенком, положенный умершему родителю или отцу, не занесенному в регистр народонаселения. За отпуск по уходу за ребенком родитель получает компенсацию в размере 50% одного календарного дня родительской компенсации. Данная компенсация рассчитывается на основании 12 календарных месяцев, предшествовавших последним трем месяцам. Отпуск по уходу за ребенком для детей, рожденных до первого апреля 2019 года, рассчитывается по действующей системе. Для детей, рожденных после первого апреля 2019 года, до конца марта 2022 года будет действовать нынешняя система, с первого апреля 2022 года – новая система. Отпуск по уходу за ребенком для детей, рожденных после первого апреля 2022 года, рассчитывается по новой системе.

В прениях от имени фракций выступили Хельо Пикхоф (Социал-демократическая партия), Тийна Кангро и Айвар Кокк (Isamaa).

Первое чтение в Рийгикогу прошли еще три законопроекта:

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в другие законы (699 SE) призван установить льготные акцизные ставки на природный газ для предприятий, интенсивно его потребляющих. Ставка составит 11,30 евро за 1000 м3. Вторая поправка отменит предусмотренное на 2019 и 2020 гг. повышение акцизов на алкоголь. Цель поправки – снизить дополнительное давление на увеличение приграничной торговли и, таким образом, повлиять на недополучение доходов с акцизов.

В прениях выступил Айвар Сыэрд (Партия реформ).

Инициированный Правительством Республики проект закона о внесении изменений в Закон о внесении генетически модифицированных организмов в окружающую среду и в Закон об охране растений (681 SE) предполагает отказ от создания базы данных местонахождения генно-модифицированных (ГМ) полевых культур и занимающихся ГМ культурами лиц. Вместо этого появится возможность заносить соответствующие данные в регистр здоровья растений. Также для выращивания ГМ полевых культур в дальнейшем необходима предварительная договоренность с пчеловодами, чьи пчелиные семьи находятся на расстоянии ближе трех километров от поля.

Для использования ГМ культур необходимо подать сообщение об экономической деятельности Департаменту сельского хозяйства. На основании разрешения ЕС на сбыт использование ГМ полевых культур включает в себя выращивание на полях, связанные с выращиванием перевозки (перед посевом и после сбора урожая), а также хранение перед продажей.

В Европейском союзе, в т.ч. в Эстонии, разрешено выращивать только один вид ГМ полевых культур – кукурузу MON 810. Этот сорт кукурузы предназначен для более южных территорий. Поэтому ни один фермер в Эстонии пока что не проявил интереса к выращиванию данной культуры. В настоящий момент в Эстонии ГМ полевые культуры не выращиваются, поэтому нет необходимости создавать новую государственную базу данных.

Согласно действующему закону, лицо, желающее выращивать ГМ полевые культуры, должно в письменном виде сообщить о намерении использовать данные культуры владельцам пасек, если пасека находится менее, чем в трех километрах от поля.

Обязанность уведомлять будет упразднена, поскольку загрязнение меда ГМО в вышеозначенном случае является очевидным. Таким образом, простого уведомления недостаточно и во избежание возможных дальнейших споров необходимо заключить соглашение, в котором пасечник в числе прочего изъявляет согласие на возможное загрязнение меда ГМО и учитывает возможные последствия.

Инициированный Правительством Республики проект закона о предотвращении недобросовестной конкуренции и защите коммерческой тайны (678 SE).

Недобросовестная конкуренция – это безнравственная конкуренция в значении главы седьмой действующего Закона о конкуренции. Законопроект отделит регулирование безнравственной конкуренции от Закона о конкуренции, куда оно систематически не подходит; исправит терминологию таким образом, чтобы она соответствовала английскому аналогу; переймет в право Эстонии директиву ЕС о коммерческой тайне.

Законопроект не изменяет сути действующего регулирования безнравственной конкуренции, за исключением положений, проистекающих из директивы о защите коммерческой тайны. Созданные на ее основе положения дают понятия коммерческой тайны, ее незаконного получения, использования и обнародования. Законопроект устанавливает дополнительные правовые меры защиты коммерческой тайны и право требовать возмещение нематериального ущерба и неполученной прибыли на основании требований, прописанных в деликтном праве.

Помимо этого, законопроект восстанавливает уголовную ответственность за обнародование конфиденциальной информации, полученной в ходе судебного производства, а также расширяет регулирование гарантии иска в гражданском судебном производстве таким образом, что в обоснованных случаях при выплате залога за иск истец должен выплатить залог не только за возможный ущерб, причиняемый ответчику, но и за возможный ущерб, причиняемый третьим лицам.

Стенограмма заседания http://stenogrammid.riigikogu.ee/ru/201810101400.

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