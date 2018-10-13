Bloomberg назвал 5 причин неизбежного мирового кризиса Фото: Pixabay

Вчера произошел обвал мировых индексов. Сначала упали американские фондовые индексы, затем паника охватила рынки Азии и Австралии. Сегодня в красной зоне оказались все значимые биржи на планете. Но это еще цветочки, уверены эксперты Bloomberg. Самое грустное еще впереди.

Случившийся обвал еще нельзя назвать полноценным финансовым кризисом, однако журналисты Bloomberg уверены: кризис обязательно наступит.

Основная причина — это рекордный объем мирового долга и трудности с его выплатой. Международный валютный фонд (МВФ) оценил совокупный долг всех стран на планете в $182 трлн.

Эксперты Bloomberg выявили пять ключевых рисков для мировой экономики и подготовили неутешительный прогноз: глобальный кризис может наступить очень скоро, а может уже начался.

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Анализ предыдущих кризисов дает неисчерпаемый ресурс для поиска аналогий и системных ошибок, правильно поняв которые, можно предсказать будущие потрясения, пишет РБК.

Триггером мирового кризиса может стать ипотечный пузырь в странах, которых не коснулся предыдущий кризис. Среди счастливчиков эксперты Bloomberg назвали Австралию, Канаду, Швецию и Норвегию. Их экономика безостановочно растет 27 лет подряд. Дома и квартиры в крупных городах Австралии и Канады бьют рекорды практически каждый месяц — только в Сиднее за 27 лет стоимость квадратного метра увеличилась в пять раз. Значительная часть недвижимости покупается в ипотеку — а значит, вместе с ценами растет закредитованность населения. Если пузырь лопнет, самые успешные экономики на планете могут стать новым источником проблем.

ВВП Китая растет рекордными темпами. У этого роста есть серьезный недостаток. Значительная часть роста китайского ВВП базируется на росте корпоративного долга. В 43 похожих случаях, когда экономический рост сопровождался сопоставимым соотношением долга к ВВП, только пять не заканчивались крахом. Остальные 38, то есть 88%, приводили к масштабному финансовому кризису, пишет Bloomberg.

Масштабный кризис может начаться с развивающихся экономик. Повышение ключевой ставки в США приведет к дефолтам в развивающихся странах, прогнозирует Bloomberg. В ситуации крепнущего доллара развивающиеся страны не смогут обслуживать свою колоссальную долларовую закредитованность. В определенный момент дефолт станет единственным выходом.

Выход Италии из Евросоюза вслед за Британией может похоронить евро.

Наконец, пятая причина возможного кризиса — это рекордный долг корпоративного сектора. Если кризис 2008 года начался с ипотечной закредитованности физических лиц, то теперь заемщиками выступают масштабные бизнес-структуры. Последние десять лет они пользовались мягкой денежной политикой и активно наращивали корпоративные долги. Когда-нибудь эти долги придется отдавать. Но долги можно и похоронить в шторме финансового кризиса, пишет РБК. Что выберут корпорации, остается только гадать.

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