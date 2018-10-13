Еврокомиссар обсудит с Симсон проблемы Rail Baltic

Виолета Булц Фото: Ronald Zak

Европейский комиссар по транспорту Виолета Булц пригласила министра Кадри Симсон и ее коллег из Латвии и Литвы в конце октября обсудить будущее Rail Baltic, так как проект затягивается и есть угроза остаться без денег ЕС.

«Хоть балтийские страны и продемонстрировали политическую поддержку проекту и продвижение в технических вопросах, разумеется, сроки можно было бы улучшить. Скопившиеся задержки вызывают опасения. Нужно серьезно поднапрячься, чтобы соответствовать срокам и избежать в будущем потери финансирования CEF», - написала Булц.

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Яанус Вогелберг

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