Клуб инвесторов: встреча с Дмитрием Егоровым (видео)

13 октября 2018, 09:00

вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров
Фото: Andres Haabu

На встрече с вице-канцлером Министерства финансов Дмитрием Егоровым, которая проходила в рамках Клуба инвесторов, гость рассказал о своей работе, акцизах, налогах и поделился своим отношением к инвестированию.

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