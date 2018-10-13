Клуб инвесторов: встреча с Дмитрием Егоровым (видео)

На встрече с вице-канцлером Министерства финансов Дмитрием Егоровым, которая проходила в рамках Клуба инвесторов, гость рассказал о своей работе, акцизах, налогах и поделился своим отношением к инвестированию.

Свою рабочую карьеру Дмитрий начал в 11 лет: «Меня привлекла бабушка. Я начинал с уборки подъездов, так как она работала уборщицей в ЖЭКе». Но у вице-канцлера минфина есть опыт и в сфере торговли. «Конец 80-х, начало 90-х – это и была рыночная экономика в самом натуральном смысле. И промтовары, и молочка, и мясо. Так что все было», - перечислил гость все те товары, с которыми ему приходилось