Консультант по карьере: ко мне обратилась женщина, которая собиралась изменить карьеру в 72 года

консультант по карьере из кассы по безработице Аве Кару. Фото: Tootukassa

«Как и у многих других, и в моей жизни был поворот в карьере на сто восемьдесят градусов. И решающий толчок я получила именно от консультанта по карьере», рассказывает консультант по карьере из кассы по безработице Аве Кару.

Аве работает консультантом по карьере в Тарту уже четыре года. Она отмечает что сначала консультирование по карьере было новшеством, и взрослые работающие люди не привыкли обсуждать свою карьеру и изменения в трудовой жизни с консультантом по карьере. Но ситуация начинает меняться.

Что такое консультирование по карьере?

Аве говорит, что консультирование по карьере - это индивидуальная консультация, которая длится 45 минут. но если в первую встречу не удалось обсудить проблему до конца, то всегда можно прийти на следующую консультацию. Сначала консультант выслушивает пожелания или вопросы человека, и консультация строится на основе жизненной ситуации клиента. Иной раз тем много и все они между собой тесно переплетены, тогда консультант может помочь выбрать направление и помочь принять первоочередные решения. «Помимо беседы консультант может применять и иные методы: вместе с клиентом рисовать-писать, дать клиенту заполнить рабочие листы, рассказать какую-либо мотивирующую историю или просто предоставить клиенту информацию», добавляет Аве. Иногда, особенно если есть желание провести более основательный самоанализ и выбрать новую специальность или работу, может быть полезно пройти тесты.

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Молодежь не боится неудач, люди среднего возраста сомневаются больше

На консультацию по карьере приходят очень разные люди, от старшеклассников до пенсионеров. По словам Аве, молодых людей отличает смелость и открытость, они готовы пробовать и не унывают в случае неудач, готовы начинать либо сначала, либо воспользоваться следующим альтернативным решением. У них также есть интерес ко всему новому, и они с любопытством приходят на консультацию по карьере.

«Зачастую молодые люди испытывают неуверенность, потому что со стороны друзей или родителей чувствуется влияние, которое не совпадает с их собственными интересами. В то же время они не знают, какая ситуация на рынке труда и какие специальности будут востребованы в будущем. Как консультант по карьере скажу, что все хорошие советы нужно всегда выслушать, но решение принимать все-таки самому, и при этом желательно следовать зову сердца», говорит Аве, исходя из своего опыта.

Люди среднего возраста уже совсем другая целевая группа, потому что они приходят к консультанту по карьере не из-за любопытства. а, например, потому что больше не могут или не хотят работать на прежнем месте. Так ответственная и напряженная работа специалиста высшего звена или руководителя, может вымотать человека так, что он захочет найти что-то более спокойное. Или иногда ухудшается здоровье, особенно на тяжелых физических работах. В этом возрасте желание сменить работу может появиться также для того, чтобы еще раз дать себе возможность выйти из привычной и спокойной рабочей среды. «Как правило, людей среднего возраста характеризует консервативное поведение: перед тем как начать что-то менять, они хотят обсудить все возможности, узнать ситуацию на рынке труда, проанализировать свои временные ресурсы и мотивацию, собрать как можно больше информации, и обычно они также хотят заручится поддержкой семьи», отмечает Аве.

Учеба стала обычным делом

По мнению Аве отношение людей стало меняться. Пришло понимание того, что для каждой профессии необходимы новые навыки, и все меньше во время консультаций можно услышать, что «какую карьеру я еще сделаю» или «у меня нет карьеры». «Теперь во время консультации мы говорим не о том, пойти ли учиться, а о том, куда пойти, и анализируем, какие навыки будут в будущем востребованы на рынке труда. И возраст действительно тут роли не играет! В это лето ко мне пришла женщина 72 лет, которая хотела выучиться на опорное лицо», добавила Аве.

В рамках программы «Работайте и учитесь!» у консультанта по карьере кассы по безработице важная роль помочь работающим людям выяснить необходимость и желание учиться. Все чаще беседа с клиентом начинается с его слов «хоть я и пришел в кассу по безработице, у меня есть работа». Хотя так и есть - двери кассы по безработице уже несколько лет открыты для всех людей, в том числе и для тех, кто после потери работы регистрируется в качестве безработного, так и для всех тех, у кого работа есть, и которые могут прийти на консультацию по карьере или обсудить возможности обучения, которые предлагаются уже 1,5 года. Хорошим подспорьем для этого служит сайт www.tootajaopi.ee/ru, с которым можно ознакомиться перед консультацией.

Интерес к обучению растет. Осень - это лучшее время перед началом темного осенне-зимнего периода построить планы, учеба может открыть новые двери на рынке труда, поможет обзавестись хорошими знакомыми, даст возможность повысить свой доход и принесет пользу в виде новых знаний и расширения кругозора.

Эстонская касса по безработице предлагает всем желающим по всей Эстонии бесплатное консультирование по карьере. Консультанты по карьере могут также провести консультацию на месте на предприятии. Возможно провести как индивидуальные консультации, так и семинары и групповые консультации.

консультант по карьере из кассы по безработице Аве Кару.