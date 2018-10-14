Цены на отопление в Таллинне резко возрастут

Рост цен на древесную щепу и газ поднимает цену центрального отопления в Таллинне, которая в новом отопительном сезоне возрастет на 10%.
"Предельная цена отопления Utillitas Tallinn AS в новом отопительном сезоне поднялась по сравнению с предельной ценой отопления в июне. Цены возросли из-за увеличения предельной цены на отопление, одобренного департаментом конкуренции. Причиной увеличения стало подорожание топлива, используемого при производстве тепла", - пояснила руководитель по связям с общественностью департамента