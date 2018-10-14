Цены на отопление в Таллинне резко возрастут

14 октября 2018, 13:00

Фото: scanpix

Рост цен на древесную щепу и газ поднимает цену центрального отопления в Таллинне, которая в новом отопительном сезоне возрастет на 10%.

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  • Кристьян Пруул
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