«Kesko» закрепилась среди балтийских лидеров электронной торговли

Kesko Senukai Digital Фото: Kesko

Компания «Kesko Senukai Digital» (член группы финского концерна «Kesko») завершила сделку по приобретению 100 % акций группы «1А», работающей в области интернет-торговли, и стала одним из лидеров среди балтийских компаний по управлению платформами электронной торговли.

Группа «Kesko Senukai» приобрела акции группы «1A» у латвийских акционеров после утверждения сделки всеми службами Балтийских стран по контролю конкуренции. Стороны не раскрывают стоимость приобретения.

По словам руководителя группы «1A» в Эстонии Тимо Аавы, совокупное развитие лидирующих платформ интернет-торговли под управлением компаний «1A» и «Kesko Senukai Digital» обусловит качественный и количественный скачок на стремительно меняющемся рынке электронной торговли Балтийских стран.

Уже сейчас компания «Kesko Senukai Digital» лидирует в секторе «сделай сам» электронной торговли Балтийских стран, между тем как группа «1A» занимает верхние позиции в области интернет-торговли электроникой и другими непродовольственными товарами в Латвии. Группа «1A» также успешно работает в Эстонии и Литве.

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Планируется, что совокупный доход группы после объединения в этом году превысит 80 млн евро.

Новая группа планирует предложить клиентам самый широкий ассортимент во всех Балтийских странах. Уже в этом году в продаже будет представлено около 250 тыс. наименований товаров.

«Инвестиции в развитие многоканальной торговли являются частью стратегического плана объединенной группы. Рост рынка электронной торговли в Балтийских странах значительно превышает традиционные розничные продажи. И мы готовы обеспечить постоянно растущую потребность клиентов в удобном, безопасном и быстром приобретении товаров по интернету», - отметил T. Аава.

По его словам, группа планирует инвестиции в улучшение качества услуг, современные технологии электронных платформ, мобильные приложения, другие цифровые решения.

Группа «1A», основанная в 2002 году, является одним из лидеров в области электронной торговли бытовой, аудио-, видео- и другой техникой в Эстонии, Латвии и Литве. В этих странах ей принадлежат торговые платформы www.1a.ee , www.1a.lv и www.1a.lt. В 2017 г. доходы группы во всех Балтийских странах составили около 41 млн евро.

Компания «Kesko Senukai Digital» работает в области развития электронной коммерции. В Эстонии, Латвии и Литве ей принадлежат интернет-магазины крупнейшей в Балтийских странах сети по продаже товаров для строительства, ремонта и домашнего обихода «Kesko Senukai» (www.k-rauta.ee, www.ksenukai.lv и www.senukai.lt). В прошлом году доходы компании составили 19 млн евро.

50 % акций компании «Kesko Senukai Digital» принадлежат финскому концерну «Kesko», остальными акциями владеют президент компании «Kesko Senukai» Артурас Ракаускас, основатель сети Аугустинас Ракаускас и инвестиционная группа «Zabolis ir partneriai».

Концерн «Kesko», чей оборот в прошлом году достиг 13 млрд евро, является одним из европейских лидеров в области оптовой и розничной торговли. На предприятиях концерна работают более 45 тыс. работников.

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