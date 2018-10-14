Создатель Ethereum Виталик Бутерин назвал размер своего состояния

Ethereum Фото: DADO RUVIC

Сооснователь криптовалюты Ethereum российского происхождения Виталик Бутерин раскрыл в Twitter размер своего состояния, отметив, что оно никогда не достигало $1 млрд.

Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини написал сообщение, что Бутерин «наряду с [сооснователем криптовалюты] Джозефом Любином является главарем криминальной премайнинговой аферы, в результате которой был создан Ethereum». По его словам, они «украли 75% Ethereum и мгновенно стали обладателями фальшивого миллиардного состояния». Премайнинг — это добыча монет (токенов), которую совершают разработчики до момента официального запуска криптовалюты.

Бутерин ответил ему в комментариях, что он никогда не держал более 0,9% всего Ethereum и что его состояние никогда не приближалось к $1 млрд. «Также я абсолютно уверен, что уголовного наказания за премайнинг не существует», — добавил он.

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На просьбу другого комментатора раскрыть сделки с Ethereum Бутерин прислал ссылку на свой электронный кошелек, из которого следует, что ему принадлежит 365 003 токена (около $73 млн по текущему курсу). В феврале Forbes опубликовал список богатейших криптовалютных миллиардеров. Бутерин занял в нем 17-е место. Его состояние издание оценило в $400-500 млн.

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