Бензин подорожал во всех балтийских странах, но в Эстонии больше всего

15 октября 2018, 12:22

Стоимость бензина выросла Стоимость бензина выросла
Фото: Kristjan Teedema, Tartu postimees/Scanpix

На прошлой неделе цены на бензин выросли во всех балтийских столицах, однако в Таллинне рост был самым большим, передает данные агентства LETA издание Bizness&Baltija.

Самый дорогой 95 бензин был в Таллинне, самый дешевый в Вильнюсе. Такая же картина и в отношении дизельного топлива.

На рижских заправках Circle K бензин 95 подорожал на 2,3% - до 1,352 евро за литр, литр дизельного топлива вырос на 3,2% - до 1,302 евро.

В Вильнюсе 95 бензин подорожал на 0,5% и стоит сейчас 1,25 евро литр. Дизельное топлива подорожало там на 0,7% - до 1,22 евро.

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В Таллинне на заправках Circle K бензин 95 вырос на 2,9% и стоит 1,439 евро за литр.

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