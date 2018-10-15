Дональд Трамп: Китай опаснее России с точки зрения «вмешательства в выборы» Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы, но отметил, что Китай зимой 2016 года представлял более серьезную угрозу. «Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался???. Я думаю, что Китай — более крупная проблема»,— ответил господин Трамп на вопрос журналиста CBS о том, вмешивалась ли Россия в избирательный процесс в США.

Американский президент назвал «смешной» версию о том, что он просил у Москвы поддержки в избирательной гонке и «сговаривался» с российскими властями. «Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь»,— сказал он.

Напомним, в США уже более года расследуют предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году. Президент США Дональд Трамп какие-либо связи с российскими властями отрицает. На нынешней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он обвинил Китай во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс.

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